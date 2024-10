Mário Castro faz 300º rali da carreira como navegador: “é um marco, orgulho-me muito do que fiz até hoje”

Mário Castro, navegador de Pedro Almeida, faz no Rali vidreiro o seu 300º rali da sua carreira, uma percurso com um título absoluto à geral, em 2014, ao lado de Pedro Meireles, mas também títulos à classe, de Grupo N em 2001 e de Grupo A em 2013: “é um marco, 300 ralis como navegador, 30 anos de carreira, orgulho-me muito de tudo o que fiz até hoje, as coisas nem sempre correram como desejava, mas acho que no cômputo geral foi tudo muito bom, estou muito feliz por estar aqui, certamente não irei estar em mais 300 ralis e mais 30 anos, mas vou tentar ficar por cá mais alguns anos, e mais alguns ralis também para me divertir” disse Mário Castro que iniciou a sua carreira há 30 anos no Rali Cidade de Esposende/Quinta da Barca, num Peugeot 205 GTI: “já passei por vários carros, por vários carros, por várias etapas deste campeonato”,