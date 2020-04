Com início na cumeeira sobranceira à vila da Povoação, esta prova especial de classificação permite associar a enorme beleza das paisagens da Povoação, Furnas e costa norte da ilha de São Miguel às grandes emoções e momentos do desporto automóvel. Extensa e técnica, esta prova especial de classificação começa na zona de Planalto, junto ao parque eólico construído naquele local e segue por estradas florestais, vindo a terminar na rápida e larga descida para a Algarvia. Viaje com Manuel Castro e Mário Castro no Hyundai i20 R5, através de imagens onboard na especial dos Graminhais no Rali dos Açores 2018: “Um cenário idílico! Nunca escondi que a minha especial favorita fica na maravilhosa Ilha de São Miguel, nos Açores. Graminhais, de seu nome, esta especial tem de tudo, desde zonas muito rápidas e zonas em que podemos usar e abusar do travão de mão! Andar no meio daquela “selva” com um carro de ralis é das experiências mais gratificantes que se pode ter!

Fui por isso ao arquivo recuperar a edição de 2018 do Azores Rallye! As passagens de Graminhais 1 e Tronqueira 1 desse rali foram, porventura, os meus melhores momentos ao volante do Hyundai i20 R5! É precisamente um desses momentos que partilho agora convosco, numa edição completa, sem cortes dos seus incríveis 21,28 Km de extensão! Senhoras e senhores, meninos e meninas, ao som do maestro e conhecido guru da navegação Mário Castro, apresento-vos Graminhais 1, da edição de 2018 da primeira prova do FIA ERC, o Azores Airline Rallye!”

Manuel Castro Onboard PE Graminhais, Rali Serras dos Açores (Vídeo)