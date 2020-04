Viaje com Manuel Castro e Ricardo Cunha a bordo do Skoda Fabia R5, através de imagens onboard na especial de Lameirinha 1 no Rali Serras de Fafe e Felgueiras 2020, aquele que foi o primeiro e único rali do Campeonato de Portugal de Ralis de 2020!

Manuel Castro Onboard Lameirinha 1 – Rali Serras de Fafe e Felgueiras (Vídeo)