Magda Oliveira destaca papel de Inês Ponte na adaptação ao Rally2 com o Team Hyundai Portugal

Navegadora sublinha aumento de exigência e importância do apoio interno na Hyundai

A entrada de Magda Oliveira no universo Rally2 ao lado de Hugo Lopes, no Team Hyundai Portugal, trouxe um salto claro na exigência do trabalho de navegação, mas também um reforço da estrutura de apoio dentro da equipa.

A navegadora explica que a principal mudança passou pela velocidade a que tem de ditar notas e pela pressão acrescida associada a um projeto oficial com ambições declaradas no Campeonato de Portugal de Ralis. “A rapidez a que dou as notas mudou bastante e a pressão também é diferente. O trabalho torna-se mais exigente”, sintetizou, admitindo que a intensidade aumenta sobretudo pela forma como a própria dupla eleva a fasquia interna.

Mais do que a componente técnica, Magda destaca o impacto do trabalho com figuras experientes da estrutura da Sports & You, em particular Inês Ponte. A navegadora de José Pedro Fontes teve um papel determinante no processo de adaptação: “O trabalho com a Inês Ponte foi uma ajuda incrível. Entrei em Fafe muito insegura e com alguns receios, mas a partir daí começámos a trabalhar sempre em conjunto e a evolução foi grande. Ela transmite-me muita calma e segurança”, refere, sublinhando a importância de sentir “que está ali alguém que também é navegadora”.

Magda lembra ainda o contributo de Cândido Carrera, navegador de Dani Sordo, na afinação do sistema de notas e na preparação dos ralis, elogiando a “boa equipa” que a Sports&You conseguiu reunir em torno do projeto da Hyundai. Esse ecossistema interno, defende, é um dos fatores que permite à dupla Hugo Lopes/Magda Oliveira encarar 2026 com a ambição de lutar consistentemente pelos lugares da frente.