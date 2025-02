Luís Pimentel, no presidente do GDC, quer repor o Azores Rallye no CPR e ERC

Luís Pimentel, ‘Licas’, para os amigos, conhecido piloto açoriano, é desde o dia 15 de janeiro o novo presidente do Grupo Desportivo Comercial. Já temos com ele combinada uma conversa, em breve, mas para já fica a garantia já dada publicamente pelo próprio, que tem como objetivo recuperar o clube, equilibrar as finanças, levar de volta o Azores Rallye para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e no futuro, também ao Campeonato da Europa de Ralis (ERC), como já esteve durante muito tempo. Apesar de, há já algum tempo não haver provas em São Miguel devido ao sucedido com o incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, Luis Pimentel garante realização do Rallye Além Mar no Campeonato dos Açores de Ralis (CAR) nos dias 13 e 14 de junho e o Azores Rallye para novembro.