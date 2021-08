Luís Miguel Rego no Rali da Madeira com as cores dos Açores | AutoSport

O bicampeão dos Açores, Luís Rego Jr. volta a marcar presença no Rali Vinho Madeira depois de no ano passado ter descoberto uma prova que considera “fantástica, exigente e com um dos melhores traçados de todas os ralis de asfalto”que já disputou. Para além da vertente desportiva, o Vinho Madeira é uma festa do automobilismo e não admira que Luís Rego Jr. tenha feito um esforço para mostrar as cores dos Açores num evento em que o retorno é fantástico.

Luís Rego Jr. fará a prova madeirense ao volante de um Skoda Fabia R5 da geração anterior alugado à ARC Sport. As alterações face ao habitual não se ficam por aqui, uma vez que o campeão dos Açores será acompanhado por Hugo Magalhães, um navegador experiente e bom conhecedor do Vinho Madeira, que substituirá Jorge Henriques, uma vez que o habitual pendura de Luís Rego Jr. se encontra também a disputar o Campeonato da Madeira de Ralis. “Tenho a certeza que vamos fazer uma boa dupla e confio a 100% no profissionalismo do Hugo Magalhães e no seu grande conhecimento do rali para nos ajudar, enquanto equipa, a fazer uma boa prova”, afirma o piloto.

Desportivamente, Rego procura aproveitar o maior conhecimento do rali para tentar ser mais rápido face aos tempos que marcou no ano passado, mas, apesar de o Vinho Madeira ser um rali muito competitivo com muitos pilotos e carros rápidos, não descura fazer um resultado dentro do top 10, procurando, assim, melhorar a classificação de 2020 em que foi 11º.