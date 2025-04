Lucas Simões ausente da Aboboreira e Rali de Portugal

Um contratempo de última hora afasta Lucas Simões das provas. O piloto anunciou que não poderá participar no Rali Terras de Aboboreira e no Rali de Portugal, devido a uma fratura no antebraço sofrida num acidente. Com o braço imobilizado, Lucas Simões expressou o seu agradecimento pelo apoio recebido e prometeu manter os fãs informados sobre a sua recuperação: “Infelizmente, informo que não irei participar no Rali Terras D’Aboboreira e também estarei ausente no Rali de Portugal. Sofri um acidente e estou atualmente com o braço imobilizado em gesso com fratura no antebraço. Agradeço a todos o apoio que tenho recebido. Em breve darei mais novidades sobre a minha recuperação. Obrigado! Boa sorte a todos os que vão alinhar à partida neste fim‑de‑semana no Rali Terras D’Aboboreira!”