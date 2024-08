Lembra-se da pena suspensa de Ott Tanak por rodar em 3 rodas em ligação?

Para quem continua à espera de uma decisão diferente da que já foi tomada relativamente ao que se passou ontem com Simone Campedelli, atente na situação seguinte, passada há três anos com Ott Tanak no Rali de Monte Carlo de 2021:

WRC: Pena suspensa de um ano para Ott Tanak

Os Comissários Desportivos tiveram imenso trabalho neste Rali de Monte Carlo. Depois das inúmeras sanções devido a capacetes mal apertados, entre outros, há um ‘castigo’ que se pode tornar complicado. Depois de ter furado na PE10, e mais tarde abandonado a prova, Ott Tanak foi sancionado com um pena suspensa de um ano em virtude de ter rodado em ligação apenas em três rodas, o que hoje em dia é expressamente proibido pelo Código Desportivo Internacional e Regulamentos Desportivos do WRC.

A dupla estónia sofreu um furo na PE9, e teve novo problema com o pneu/roda, fazendo parte da ligação em cima da jante. Mesmo já tendo abandonado a prova, Tanak não podia rodar na ligação em apenas três rodas, e a pensa suspensa surge porque há atenuantes. No entanto o CCD avisa que esta pena suspensa não deve servir como jurisprudência para eventuais sanções futuras, relativamente a outros pilotos. Ou seja, foram benevolentes com Tanak, porque aquela situação determinou o seu abandono do rali. Como se percebe, Tanak não pode voltar a cometer ofensa semelhante, porque senão fica sem poder correr…