Leiria Gold Challenge: Princípio de incêndio no Hyundai i20 N Rally2 de Meeke e Teodósio

A Hyundai não anda com muita sorte com a fiabilidade do I20 N Rally2, e depois do que sucedeu no Rali de Castelo Branco com o acelerador do carro de Kris Meeke, que lhe ‘roubou’ um bom resultado na prova, e do que também lhe sucedeu na super especial da Avenida do Mar, no Rali vinho Madeira, que impediu o irlandês de lutar pelas primeiras posições na prova da Pérola do Atlântico, o carro, desta feita o de Ricardo Teodósio, teve novo um problema, esta tarde, com um princípio de incêndio no Leiria Gold Challenge, evento que decorre no seio do Leiria Sobre Rodas e onde os dois pilotos do Team Hyundai Portugal marcam presença.

O carro teve, como se vê na foto, um princípio de incêndio, desta vez na dianteira, depois de na Madeira ter sido na zona do escape, com o carro de Kris Meeke, e isso é preocupante, pois tantos incidentes em tão pouco tempo quando já só existe uma prova do campeonato pela frente, onde se ‘joga’ o tudo ou nada, pode complicar fortemente as contas do título, e quando se pretende que tudo seja resolvido no ‘braço’, seria uma pena ser a fiabilidade ou algum contratempo mecânico a decidir o Campeão ou o vencedor do campeonato.