Leiria Gold Challenge: Hugo Lopes estreou-se com um Rally2

ainda não num rali a ‘sério’, mas ainda assim numa competição bem interessante, não só pelos bons pilotos presentes, como também pelas suas máquinas: Hugo Lopes estreou-se com um Rally2 no Leiria Gold Challenge, o que, esperamos, seja a primeira de muitas, de um jovem que promete altos voos na categoria principal dos ralis em Portugal depois do que tem brilhando nas duas rodas motrizes onde, por exemplo, já garantiu o título na Peugeot Rally Cup Portugal e está na luta para fazer o mesmo na Peugeot Rally Cup Ibérica. O piloto de Viseu tem vindo a trabalhar para subir de escalão, o que esperamos, consiga, pois merece mostrar do que é capaz aos comandos de um Rally2 frente a alguns dos pilotos que ficarão na história como dos melhores de sempre na história dos ralis em Portugal: “tenho trabalhado muito para dar este passo – subir aos Rally2 – e ter esta oportunidade graças à Sports & You e à X Racing é sem dúvida fenomenal, não podia pedir melhor estreia, num evento com tanta gente a assistir e a dar motivação extra, e para mim o plano para o ano é tentar competir no campeonato nacional com um Rally2, vamos ver”, começou por dizer o jovem piloto que explicou que o Rally2 “precisa de um período de habituação, guiar um tração à frente, é mais leve a transferência de massas é completamente diferente, lá está é um período de habituação, passa-se tudo muito mais rápido, trava mais rápido, curva a velocidades diferentes, mas está a correr bem, não podia esperar melhor, o trabalho que temos vindo a fazer com a equipa” disse na transmissão do Leiria Sobre Rodas.