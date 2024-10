Kris Meeke: “Toyota no WRC2? Isso é novidade para mim!”

Está desfeito o rumor criado pela Revista Scratch, quando esta referiu que Kris Meeke estava perto de assinar um acordo com a Toyota para competir no WRC2 em 2025. Kris Meeke foi confrontado com a questão e foi claro: “Toyota o WRC2? Isso é novidade para mim!”

O que sabemos, é que a mais forte probabilidade de Kris Meeke dar sequências à sua carreira é precisamente a fazer o mesmo que fez nos últimos dois anos, permanecer com o Team Hyundai Portugal no Campeonato de Portugal de Ralis, que o piloto norte irlandês já assumiu gostar bastante.

O Team Hyundai Portugal protelou a decisão para mais tarde, mas permanecer no CPR 2025 parece certo. A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal anunciou na passada sexta-feira a entrada no CPR 2025 com um carro, e o AutoSport sabe que em cima da mesa estão várias possibilidades, vários nomes, sendo que tudo dependerá das opções que serão tomadas pelas equipas.

Se tivermos em conta que tal como a Hyundai, a Toyota – até bem antes da Hyundai, pois é pioneira – também pertence ao Grupo Salvador Caetano, que como se sabe tem já sete décadas de história em Portugal, a decisão do piloto que vai guiar o Toyota GR Yaris Rally2, será tomadas pelas mesmas pessoas, pelo que resta aguardar pela decisão final, sendo que o regresso da Toyota ao CPR é uma enorme mais valia para a competição.