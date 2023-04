Kris Meeke: “Primeiro disse não, era cedo demais, mas agora estou orgulhoso de ter ganho, tendo em conta o significado que tem…” (áudio) | AutoSport

A dupla Kris Meeke/Ola Floene, aos comandos de um Hyundai i20 N Rally2 do Team Hyundai Portugal, venceu o Rali Terras D’Aboboreira cuja vitória foi dedicada, na hora da consagração, a Craig Breen.

Kris Meeke revelou ao AutoSport que inicialmente não queria aceitar o convite, mas agora sente-se orgulhoso do tributo ao seu compatriota do sul da Irlanda, Craig Breen.