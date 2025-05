Kris Meeke: pião, marcha-atrás, furo e vitória: “que rali louco, fica nos meus livros de história…”

Kris Meeke-Stuart Loudon (Toyota GR Yaris Rally2), venceram pela terceira vez consecutiva este ano, voltaram a bater Dani Sordo, mas conforme o irlandês relata, as coisas podiam facilmente ter-se virado do avesso: “Foi um fim de semana incrível, mas no último troço, que história, que troço louco! A chuva torrencial que caiu antes do troço, que estava cheio de lama. Arrancámos. Estava tudo a correr bem, mas cerca de 5 km depois, fiz um pião. Fiquei virado ao contrário numa estrada muito estreita, era impossível fazer inversão de marcha, tive de fazer marcha-atrás 150 metros às cegas até um cruzamento. Eu sabia que havia ali. Virámos e seguimos. Eu sabia que estava a perder, sabia que tinha perdido uma mão cheia de segundos. E a diferença era apenas de nove segundos à entrada para o troço e não sabia o que fazer nessa altura. Atacar ou não? Estava tão escorregadio, tão difícil. Mantive um bom ritmo, mas infelizmente para o Dani (Sordo) ele furou a meio do troço, por isso, que forma de terminar um rali, mas sim, os troços aqui são lindos, mas têm de fazer alguma coisa em relação ao tempo…” começou por dizer Meeke que venceu três vezes no CPR 2025 em três provas: “Três vitórias consecutivas com a Toyota é algo de especial e três vezes aqui em Aboboreira é realmente muito bom. Adoro este sítio, adoro o rali e, sim, que trabalho.

Mas um grande obrigado à minha equipa. Ao Grupo Caetano por apoiarem o programa da Hyundai e o programa da Toyota, porque com o Dani aqui agora, a luta é incrível… Eu e o Dani lutamos nos troços há 20 anos e o facto de ainda estarmos a lutar agora é algo muito especial para nós. Por isso, um grande obrigado a todos os envolvidos, Sports & You e a todos vocês e, sim, estou feliz por estar aqui e por conquistar o primeiro lugar” disse Meeke que em duas semanas tem pela frente o Rali de Portugal: “Não estou pronto porque vamos ter de usar o pneu Hankook do WRC. Vimos os outros tipos aqui onde o pneu parece muito diferente. Não é tão eficaz como os pneus que temos no campeonato nacional, por isso temos um dia de testes para tentar perceber um pouco. Acho que vai ser um desafio. Adoraria, obviamente, que o meu primeiro objetivo fosse conseguir os pontos para o campeonato português no primeiro dia, mas vamos ver se conseguimos fazer o rali completo. Seria bom e talvez tentar lutar também no WRC2, mas conheço o nível destes pilotos e, sim, vai ser interessante, mas estou ansioso por isso“ disse Meeke que falou ainda dos desafios deste Rali Terras d’Aboboreira: “Sim, este foi o mais difícil, de certeza. E não só com a luta, a bela luta com o Dani, mas também com a última especial e as circunstâncias de ter feito um pião e depois o Dani ter furado. Por isso, conseguir três em três no campeonato português deste ano, ser tricampeão da Aboboreira, é perfeito, mas tudo podia ter sido diferente na última especial. Mas que rali louco. Agradável, mas um para os meus livros de história…

Sabem, honestamente, os troços aqui são lindos, mas como eu disse, precisam de organizar algo melhor com o homem do tempo, porque este tempo é como a Irlanda. É verdade que sendo banhados pelo Oceano Atlântico, esperamos estas coisas, mas quando os troços são assim, ficam cheios de lama, por isso, sim, gostei muito, e muito obrigado ao Dani por dar uma espécie de luta bonita outra vez, depois de 20 anos de ralis juntos, ainda estamos a lutar como o diabo e também muito obrigado ao grupo Caetano, por darem crédito a estes tipos e por tentarem trazer alguns pilotos juniores. É muito bom que estes pilotos aprendam connosco, porque obviamente temos muita sorte em ter experiência no campeonato do mundo de ralis, por isso, sim, um grande crédito ao grupo Caetano por montado este espetáculo. Agora, estamos felizes e vamos desfrutar de uma boa Super Bock esta noite…”