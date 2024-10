Kris Meeke: “Estou contente por ser Campeão de Português de Ralis de 2024…”

A conversa que tivemos com Kris Meeke no final do Rali Vidreiro merece ser ouvida por todos, as mensagens que passa, a forma como fala do nosso País, do nosso campeonato, dos nossos ralis referindo quase um a um as suas mais valias, não esquecendo o ambiente que vive em Portugal, a comida, o vinho, e especialmente as pessoas. Vale muito a pena ouvir, um Campeão de corpo inteiro, que soube valorizar também a luta que lhe deram ao ponto de levar a decisão até ao último troço do ano. Vale muito a pena ouvir.