Kris Meeke e o Rali da Madeira “desafio será enorme, mas vou dar tudo por um bom resultado”

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal chega ao Rali da Madeira, sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis com a ambição de lutar pela vitória.

Após uma exibição dominante no Rali de Castelo Branco, a dupla Kris Meeke e Stuart Loudon, apesar de uma penalização que lhes retirou o triunfo por escassos 0,5 segundos, demonstrou o potencial do GR Yaris Rally2 em asfalto. Com a liderança nos campeonatos de pilotos e marcas, a equipa está determinada a consolidar a sua boa temporada num dos ralis mais icónicos e desafiantes do calendário.

Kris Meeke: motivação com cautela para um terreno desafiador

Apesar da sua motivação e do bom momento competitivo, Kris Meeke aborda o Rali da Madeira com cautela, consciente do seu historial menos favorável na prova. Meeke, que tem sido o piloto mais rápido da temporada de 2025, mantém um sentido de responsabilidade face aos desafios que se avizinham.

“A Madeira não tem sido propriamente um terreno feliz para mim. A primeira vez foi em 2009 e foi complicado. Desde então, acumulei mais duas participações em que a sorte não esteve do meu lado. Este ano, trago mais experiência e, acima de tudo, um carro que adoro”, afirmou Kris Meeke.

O piloto britânico elogiou o desempenho do seu carro: “O GR Yaris Rally2 foi incrível em Castelo Branco, talvez até melhor em asfalto do que em terra. Claro que sei que os pilotos portugueses conhecem muito bem estes troços, pois fazem esta prova há 20 anos, por isso o desafio será enorme. Mas estou muito contente por voltar à Madeira e vou dar tudo por um bom resultado.”