Kris Meeke: “É assim que vou homenagear o Craig (Breen)” | AutoSport

Kris Meeke, piloto com histórico no WRC e mundialmente reconhecido, vem para o Team Hyundai Portugal para dar continuidade ao legado do Craig Breen: “A minha decisão não foi tomada de ânimo leve. em primeiro lugar, aceitei porque era o meu desejo de voltar a competir, mas também pensei no que Craig me diria, e sei que ele me diria para aceitar. É assim que o vou homenagear. Vou continuar a competir como ele sempre o fez, a ganhar e a aproveitar.”, concluiu Kris Meeke. O Team Hyundai Portugal continuará assim com dois i20 N Rally2 em competição, com Kris Meeke e Ricardo Teodósio que estarão juntos já no Rali Terras d’Aboboreira.