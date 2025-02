Kris Meeke e a vinda de Dani Sordo para o CPR: “ vai ser um campeonato muito especial, sem dúvida…”

Quem gostou bastante da confirmação de Dani Sordo no Team Hyundai Portugal foi Kris Meeke, que é agora piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, e que vai, com o espanhol, ter uma interessante luta no Campeonato de Portugal de Ralis este ano: “É muito bom ter um piloto com esse nível, um bom amigo de longa data. Começámos as nossas carreiras juntos, pode dizer-se, fomos colegas de equipa, há 20 anos, por isso, sim, vai ser muito bom, acho que vai ser um campeonato muito especial, sem dúvida…”, disse Kris Meeke ao AutoSport, relativamente à vinda de Dani Sordo para o Team Hyundai Portugal e para o Campeonato de Portugal de Ralis.

