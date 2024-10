Kris Meeke e a penalização: “os Comissários admitiram que não tomaram uma decisão justa”

Depois da penalização que o relegou no final do dia de ontem de primeiro para quinto a 48.3s da frente, Kris Meeke já estava no final do primeiro troço de hoje apenas a 23.2s da liderança, no quarto lugar, mas um toque já perto do final da primeira passagem por Pombal, levou-o a perder mais 45.89s e com isso a ficar na mesma posição, quarto, mas a 1m09s da frente, mas ainda assim a 50.1s da terceira posição de Pedro Almeida. Se Armindo Araújo se mantiver na frente, e Meeke conseguir passar Pedro Almeida, basicamente, vão empatados em pontos ‘virtuais’ para a…PowerStage, que pode decidir o título.

“Foi uma boa manhã até há 30 minutos atrás” começou por dizer Kris Meeke, relativamente ao toque que deu, em que dobrou uma manga de eixo: “ontem tivemos uma penalização estúpida, finalmente os Comissários admitiram que não tomaram uma decisão justa, não tinham todos os factos antes de tomarem a decisão, mas não a podem mudar, é uma treta.

Os organizadores cometeram muitos erros, no road book e assim, para mim o rali não está ao nível de estar no Campeonato de Portugal, para mim isso é claro, deram-me uma penalização de 1m15 num rali com 100 km, e com isso tive de arriscar e dei um toque. De qualquer forma, tudo é possível na decisão do campeonato. Dobrámos um braço, mas temos um sobressalente o carro ficará perfeito depois da assistência. Vai ser excitante até ao fim”, disse Meeke no reagrupamento de Pombal, pronto para a luta.

O desafio que tem pela frente é recuperar pelo menos a terceira posição, eventualmente contar com a pressão que José Pedro Fontes certamente irá colocar em Armindo Araújo até ao final do rali.

É verdade que as coisas parecem estar do lado de Armindo Araújo neste momento, mas Kris Meeke e a Hyundai ainda têm claramente uma palavra a dizer, pois faltam ainda quatro troços para o final do rali…