Kris Meeke confirmado na Toyota: “feliz por dar este passo, nova experiência, nova casa…”

Após uma temporada de sucesso com a Hyundai, Kris Meeke dá um novo passo na carreira e regressa à Toyota, agora para competir no Campeonato de Portugal de Ralis. Com entusiasmo pelo novo desafio e um carro diferente para explorar, o irlandês acredita que 2025 pode ser um ano especial. Além disso, tem a motivação extra de honrar o legado do seu mentor Colin McRae, que se sagrou Campeão do Mundo há precisamente 30 anos.

A Toyota confirmou Kris Meeke e Stuart Loudon como a dupla que irá guiar o Toyota GR Yaris Rally2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. Já se esperava que a equipa portuguesa anunciasse um piloto de topo e a escolha recaiu no Campeão de Portugal de Ralis de 2024, que veio para Portugal em 2023 com o Team Hyundai Portugal, chegando ao título absoluto no ano passado, com a Toyota a apostar num valor seguro para a principal competição automobilística em solo nacional, o Campeonato de Portugal de Ralis.

Porquê esta mudança da Hyundai para a Toyota?

Sim, é óbvio que surgiu a oportunidade da Toyota querer competir no campeonato com o Yaris e sim, a oportunidade surgiu para mim e, com certeza, voltar a uma marca com a qual já tinha estado no passado, e experimentar um novo carro, o Yaris GR Rally2, é algo excitante para mim. Tenho muita, muita sorte nesta fase da minha carreira, por ainda estar a conduzir em competição para uma boa marca, e sim, estou muito contente com o que conseguimos com a Hyundai em Portugal no ano passado. Estou muito feliz por dar este passo e explorar uma nova experiência, uma nova casa…”

O que é que sabes e o que esperas do teu novo carro?

“Ainda não o testei, por isso não tenho a certeza, mas, sinceramente, conheço muito bem o pessoal da Toyota Gazoo Racing, obviamente que acompanhei de perto todos os resultados que obtiveram, desde que estrearam o carro no ano passado no Rali de Monte Carlo, tenho a certeza que o carro é competitivo, de certeza.

Tem caraterísticas diferentes, com um motor de 3 cilindros, e vou ter de aprender algumas coisas, mas sinceramente, estou ansioso pelo desafio. Excita-me sempre experimentar algo novo e fazê-lo no campeonato português é muito bom, porque os ralis aqui são algo incrível…”

Há 30 anos, em 1995, o teu mentor e amigo Colin McRae foi Campeão do Mundo de Ralis, por isso 2025 é um ano muito bom para tentaram ser novamente campeão…

É bom defender o nosso título de 2024, mas temos de esperar para ver que pilotos entram no campeonato, possivelmente com a Hyundai. Ainda não sabemos, mas… de certeza que vai ser um desafio interessante este ano e, sim, conhecemos o Colin e toda a família McRae, estamos muito gratos pelo início de carreira e pelo apoio que me deram. Não estaria certamente nesta posição. Nunca teria atingido o nível que atingi na minha carreira sem o apoio que me deram no início e não estaria aqui agora. Por isso, sim, obviamente que seria bom e vamos ver o que acontece. Mas estou muito, muito entusiasmado por começar…”

Quase de certeza vais ter um piloto estrangeiro de topo na Hyundai para lutar contra ti, estás ansioso por essa luta?

“Sim, pelo que sei, pode ser um ano muito bom se tudo se juntar, poderá ser muito especial, sim, mas vamos esperar…”.

Há duas provas no Campeonato de Portugal em que não tens tido sorte, Portugal e Madeira. Este ano vais tentar colocar as coisas nos sítios certos?

“Oh, sim, sim, como mencionei há pouco, no Rali de Portugal e não se está registado para pontos no WRC2, estamos muito atrás e as estradas estão bastante destruídas. Foi um dos fatores limitantes do Hyundai, o tipo de estrada em que não fomos capazes de lutar mais e melhor, por isso, este ano estou ansioso por ter um carro que seja capaz de gerir esse papel e lutar, estou ansioso por isso.

O que mais gostas nos ralis em Portugal?

As estradas, os adeptos, a comida, sim, é sempre bom vir a Portugal, vai ser uma história de ralis tão forte aqui no desporto automóvel. Em Portugal, as pessoas têm uma enorme paixão pelos ralis, tenho muita sorte por ter vencido o Rali de Portugal (ndr, em 2016), por isso muitas pessoas ainda seguem a minha carreira de perto e os fãs sempre me deram um apoio fantástico. Por isso, pessoalmente, para mim, ainda estar a pilotar em competição aqui em Portugal é algo muito especial. E não queria que fosse de outra forma nesta altura da minha carreira.”