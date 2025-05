Kris Meeke: “concorrência é forte, mas o nosso foco está no CPR”

A dupla Kris Meeke e Stuart Loudon da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal está pronta para o Rali Terras D’Aboboreira. Após duas vitórias consecutivas no Campeonato de Portugal de Ralis, o objetivo é manter o bom momento. Meeke procura evitar contratempos e adotar uma abordagem consistente, equilibrando agressividade com gestão estratégica, visando a terceira vitória em 2025 e a 12.ª em Portugal. O piloto britânico está ciente dos desafios da competição e das possíveis dificuldades impostas pelas condições meteorológicas.

Num projeto pensado para os primeiros lugares, os resultados das duas primeiras provas do ano não podiam ser mais esclarecedores: dois triunfos incontestáveis, em condições completamente diferentes, comprovando a valia do carro nipónico e o talento da dupla Kris Meeke e Stuart Loudon. À procura da terceira vitória consecutiva em 2025 (12.ª em Portugal), Meeke enfrenta este novo desafio, numa prova que traz recordações agridoces.

“Foi ótimo começar a temporada com duas vitórias e queremos continuar assim. No entanto, este rali costuma trazer alguns pilotos do WRC2 que aproveitam o evento para testar, como o Martin Sesks, que foi muito rápido em Fafe, e o Yohan Rossel, que vem de uma vitória nas Canárias. Por isso, a concorrência vai ser forte, mas o nosso foco está no Campeonato de Portugal.

Gosto de desafios e gosto muito destas classificativas no norte. O objetivo mantém-se: desfrutar da condução com o nosso carro e dar o nosso melhor. Parece que o tempo pode complicar, com previsão de chuva forte para o shakedown e para o primeiro dia de rali. Com a altitude, isso pode trazer nevoeiro, tal como no ano passado.

Mas é isso que torna os ralis especiais – nunca sabemos o que vamos encontrar pela frente. Estamos motivados e com esperança de ter mais um bom fim de semana.”