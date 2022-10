Kia Rio Rally4 regessa no Rally Vidreiro: “continuar a evoluir o carro” | AutoSport

Depois da estreia no Rali das Camélias e participação no Rallye Vidreiro 2021, o Kia Rio Rally4 está de regresso aos ralis nacionais, sendo uma das principais atrações do Rally Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande, a próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis.

O modelo de competição, totalmente construído pela CRM Motorsport – e que é, até ao momento, o único KIA Rio Rally4 a correr em ralis em todo o mundo -, irá disputar a sua terceira prova (após a participação no Rali das Camélias e Vidreiro de 2021), com a competitiva dupla Tiago Raposo Magalhães/Tiago Carvalho.

Equipado com um motor 1.0 litros turbo e agora com um grau de desenvolvimento técnico superior face às especificações com que alinhou nos ralis anteriores, o Kia Rio Rally4 deverá apresentar-se na última prova da principal competição de ralis nacional com um nível de performance mais elevado, procurando rivalizar com os restantes concorrentes do campeonato de Portugal 2RM (2 Rodas Motrizes), na categoria R4.

Segundo Tiago Raposo Magalhães, principal responsável da CRM Motorsport e que irá, ao volante, defender a ‘honra’ do carro sul-coreano, “o objetivo desta terceira participação com o Kia Rio Rally4 passa por continuarmos a evoluir um carro que foi totalmente construído em Portugal e pela nossa equipa. Vamos focar-nos em terminar a prova e perceber onde nos situamos ao nível dos carros de duas rodas motrizes e da categoria R4. Com o desenvolvimento de uma nova gestão eletrónica do motor que estrearemos no Rali Vidreiro, contamos ser mais competitivos e, simultaneamente, aumentar o grau de fiabilidade deste Kia, que, no futuro, tem todas as condições para se revelar um projeto ganhador”.

O Rally Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande contará com nove provas especiais (duas na sexta-feira e sete no sábado) disputadas em piso de asfalto, num total de 359,29 km, dos quais 107,3 disputados ao cronómetro.