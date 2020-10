Kia Rally Cup by Toyo Tires arranca este fim de semana na Marinha Grande

A primeira prova do novo Troféu Kia Rally Cup by Toyo Tires apoiado pela Toyo Tires e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting vai ser este fim de semana no Rali do Vidreiro Centro de Portugal. Em termos de inscritos, cinco duplas garantiram a presença na prova. A prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande apresenta 98,8 km de troços cronometrados e 280,2 km de extensão total com algumas alterações face ao figurino das edições transatas.

Ao volante do Kia Picanto, cinco equipas vão iniciar a participação no Troféu Kia Rally Cup by Toyo Tires. Este novo troféu contempla a oferta de seis pneus da marca Toyo Tires a todos os concorrentes. À partida para esta prova estão as duplas Filipe Carvalho/Maria Carvalho, João Santos/João Rocha, Miguel Abrantes/Miguel Vale, Pedro Ruivo/Francisco Esperto e Rodrigo Correia/Miguel Paião.

Já tendo feito a sua estreia ao volante do Kia Picanto nos ralis, Rodrigo Correia e Miguel Paião pretendem “dar mais um passo” na evolução do jovem Correia. Quanto a Miguel Abrantes e Miguel Vale, a dupla quer “lutar pelo melhor resultado possível de forma a alcançar a vitória final no Troféu”.

Também Filipe Carvalho e Maria Carvalho querem “aprender, mas obter um bom resultado. Em estreia, Pedro Ruivo junta-se a Francisco Esperto para acelerar o seu processo de aprendizagem. Por fim, João Santos e João Vale participam “sem qualquer tipo de pressão”, tendo em conta que este será apenas o segundo rali da carreira do piloto,

Para o responsável da CRM Motorsport, Tiago Raposo Magalhães “um dos grandes objetivos deste troféu é trazer novos rostos para os ralis. Temos a sorte de contar nesta primeira lista de inscritos da Kia Rally Cup by Toyo Tires com o mais jovem piloto de sempre a participar num rali em Portugal, Rodrigo Correia, um estreante na figura de Pedro Ruivo e uma dupla familiar com palmarás no todo-o-terreno através de Filipe Carvalho e da sua filha Maria”.

“Mas também caras conhecidas da Velocidade que não resistiram a este desafio, como o João Santos, sem esquecer um nome habituado a brilhar nas duas frentes, ralis e velocidade, que é o Miguel Abrantes”, acrescenta.