Justino Reis (The Racing Factory): “Respeito pelas regras para mostrar que os ralis são seguros”

Depois da interrupção forçada, devido à pandemia, o Campeonato de Portugal de Ralis regressa este fim-de-semana à estrada com a realização do Rali de Castelo Branco, organizado pela Escuderia de Castelo Branco. A equipa da The Racing Factory está motivada para uma prova que marca o recomeço da actividade desportiva e onde terá Armindo Araújo a defender a liderança do CPR e Pedro Almeida a realizar a estreia absoluta do novo Peugeot 208 Rally 4.

É com muita confiança que o Team Manager da equipa de Santa Maria da Feira, Justino Reis, fala sobre o regresso à competição. “Penso que não há outra forma de encarar este desafio que não seja com enorme confiança e muita motivação. Depois de termos entrado com o pé direito no campeonato, com a vitória do Armindo Araújo na estreia aos comandos do Skoda Fabia R5 Evo no Rali Serras de Fafe, chegou a hora de mostrar-mos o nosso valor também no asfalto de Castelo Branco. Todos na equipa sabemos a responsabilidade que temos em mãos e estamos preparados para o desafio”, explicou antes de alertar toda a comunidade afecta aos ralis para a necessidade de “respeitar todos conselhos e informações da Direção Geral de Saúde e da organização da prova, tendo em conta o momento que ainda vivemos. Só com um respeito absoluto por essas regras por parte de todos os intervenientes, onde o público se inclui, podemos demonstrar que os ralis são seguros.”