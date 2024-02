José Pedro Fontes: “Voltar a estar na luta pelo campeonato” (áudio) | AutoSport

José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally) está de regresso ao CPR, mantendo-se fiel à representação oficial da Citroën, na tentativa de lutar pela conquista de mais um título, o que já sucede desde 2015.

Depois de ter sido Campeão em 2015 (três vitórias), 2016 (cinco vitórias), sofreu um grave acidente no Rali de Portugal de 2017, regressando em 2018 para lutar até à última prova com Armindo Araújo pelo título, terminando atrás do piloto da Skoda. Em 2019, apesar de dois triunfos nas últimas três provas, não foi além do 4º posto do campeonato, posição que repetiu em 2020 num ano encurtado pela pandemia, em 2021 só venceu uma vez ficando cedo afastado da luta, mas em 2022 e 2023 voltou a lutar pelos títulos até ao fim, sendo segundo em 2022. Este ano, volta à luta, com um Citroën C3 Rally2 agora mais evoluído pela casa-mãe nos pisos de terra, o que admite ser o “grande calcanhar de Aquiles” no CPR.