José Pedro Fontes, uma despedida sentida: “Perdi um grande amigo…“ | AutoSport

Uma das pessoas que, muito naturalmente, sofreu muito com o desaparecimento de Craig Breen foi José Pedro Fontes. Amigos há muito, este ano as coisas conjugaram-se ainda mais para trabalhar juntos, adversários na estrada, amigos sempre: “Eu precisava de algum tempo para escrever sobre o Craig. Ontem perdemos um grande piloto e uma das pessoas mais apaixonadas pelo nosso desporto que eu já conheci!

Perdi um grande amigo que sempre me ajudou imensamente, que foi um grande embaixador da Sports & You que ele tão carinhosamente chamou de ‘My Family Sports&You’, sempre nos ajudando, incansavelmente.

Este ano, ele aceitou juntar-se a nós, um desejo de ambos há vários anos e que nos deixou muito orgulhosos, mostrando o carinho que tinha pelo nosso país e pelo nosso campeonato.

Os ralis eram a sua paixão e eu, em sua memória, tudo farei para que o Craig se orgulhe de nós. Continuarei a dedicar a minha vida a este desporto e o Craig estará de olho em mim e na sua família Sports & You. Nunca chegámos a fazer Rali Madeira juntos que ele tão avidamente queria fazer e sobre o qual falámos e pensámos tanto, mas ele estará lá connosco em agosto…

À família do Craig, amigos e adeptos, um grande abraço e a minha sincera simpatia.

Até nos encontrarmos de novo, Sr. Breen…”