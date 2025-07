José Pedro Fontes quer voltar às vitórias no Rali da Madeira

De regresso à Madeira aos comandos do Citroën C3 Rally2, José Pedro Fontes aponta à vitória absoluta na prova e à recuperação no Campeonato de Portugal de Ralis. O piloto da Sports & You enfrenta uma das edições mais competitivas de sempre, mas garante estar motivado para brilhar no seu rali de asfalto favorito.

Reencontro com o asfalto madeirense

José Pedro Fontes está de regresso ao Rali Vinho da Madeira, ao volante do Citroën C3 Rally2. O piloto portuense, campeão nacional em 2015 e 2016, assume sem rodeios o objetivo para esta edição da prova: “Quero, uma vez mais, lutar pela vitória absoluta, tanto nesta prova como no campeonato nacional. Esta será, certamente, uma das edições mais disputadas dos últimos anos, com uma excelente lista de inscritos.”

Fontes destaca o elevado nível competitivo da prova, que contará com a presença de fortes pilotos locais, habituais favoritos, bem como adversários do Campeonato de Portugal de Ralis e ainda nomes internacionais com experiência em ralis do Mundial: “Venho à Madeira sempre com grande motivação. Não é segredo que esta é a minha prova preferida em asfalto”, reforça.

Um nome incontornável dos ralis nacionais

Com 49 anos, José Pedro Fontes tem um percurso vasto no desporto automóvel português, com passagens por quase todas as disciplinas. Estreou-se nos ralis em 1997 com um Seat Ibiza GTi e, ao longo da carreira, representou marcas como a Fiat e a Renault, sendo piloto Citroën desde 2015.

Foi precisamente com a marca francesa que conquistou os seus maiores êxitos, ao sagrar-se campeão nacional absoluto em 2015 e 2016 com o Citroën DS3 R5. Nesse último ano, venceu também o FIA Iberian Rally Trophy e alcançou o triunfo no Rali Vinho da Madeira — feito que procura repetir em 2025.

Temporada difícil, mas com ambição renovada

Apesar de os resultados na presente temporada não estarem a corresponder às expectativas — ocupa atualmente o oitavo lugar no Campeonato de Portugal de Ralis —, José Pedro Fontes não baixa os braços. A ambição mantém-se intacta e a Madeira surge como uma oportunidade de relançar a campanha.