José Pedro Fontes: “O asfalto sempre foi o terreno em que somos mais fortes” | AutoSport

Terminada a fase de ralis de terra do CPR, “território” que está longe de ser a zona de conforto de José Pedro Fontes e do Citroën C3 Rally2, o piloto da Citroën Vodafone Team já começou a delinear a sua estratégia para preparar a fase de asfalto da temporada. Atual terceiro classificado absoluto, Fontes vai entrar no seu tipo de terreno predileto apostado, a partir de agora, em discutir as vitórias e o… título. “Participaremos no Rali de Lisboa, não apenas para testar e preparar os ralis de asfalto, mas também para discutir a vitória”, adiantou o piloto.

O Citroën C3 Rally2 da Sports & You deverá estrear na prova do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo as novas evoluções para asfalto e Fontes não esconde a sua ambição: “O asfalto sempre foi o terreno em que somos mais fortes e acreditamos que ainda teremos uma palavra a dizer na luta pelo título de campeão nacional, a que acresce a vontade de conquistarmos o primeiro título em disputa esta época: a Taça de Portugal”.