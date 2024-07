José Pedro Fontes estreia Kit evo do Citroën C3 Rally2 no Rali da Madeira

José Pedro Fontes e Inês Ponte, dupla do Citroën Rally Team ruma à Pérola do Atlântico com o claro objetivo de conquistar a vitória na edição de 2024 do Rali Vinho Madeira. Depois de na última década ter vencido 50% das vezes em que participou, para o CPR, e à geral uma vez, em 2016, a ideia é mesmo tentar vencer novamente à geral – foi o último piloto não madeirense a vencer a prova – e claro, no CPR.

Com um carro que este ano estão claramente mais competitivo, o Citroën C3 Rally2 da Sports & You será o terceiro carro a receber o ‘kit evo’ da Citroën Racing, as novas evoluções que os C3 Rally2 oficiais já têm sendo esse mais um dos incentivos extra para a dupla bicampeã de Portugal de Ralis, que atualmente ocupa o terceiro lugar nos rankings de Pilotos e Navegadores do CPR 2024, lutar pelo triunfo à geral.

A tarefa da dupla do Citroën Rally Team não será fácil, tendo em conta as valências dos seus adversários, nomeadamente entre os habitués do CPR, os pilotos madeirenses e os convidados, mas têm como vantagens o conhecimento profundo dos troços madeirenses, o seu gosto pessoal pelo rali do Club Sports Madeira, as evoluções no carro que o tornam ainda mais competitivo em pisos de asfalto e, finalmente, a motivação extra do bom resultado apurado no Rali de Castelo Branco, anterior prova do CPR.

José Pedro Fontes está, por isso, bastante confiante para a prova insular: “É o meu rali favorito e adoro competir nas estradas da Madeira, rali que já venci uma vez à geral e cinco vezes em termos de CPR. Este ano vamos apostar na vitória à geral, até porque será no Vinho Madeira que vamos estrear no nosso C3 Rally2 as evoluções que os carros oficiais já têm no Mundial de Ralis. Trata-se de uma excelente notícia, sendo notório o salto qualitativo no asfalto, juntando a isso o prazer que desfruto ao conduzir na Madeira.”