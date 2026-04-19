José Pedro Fontes e a estreia do Lancia: “Gostei do carro, andamos junto dos mais rápidos, na terra não acontecia há muito”

O Rali Terras d’Aboboreira marcou a estreia do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no Campeonato de Portugal de Ralis. José Pedro Fontes e Inês Ponte terminaram a prova em quarto lugar, venceram no Campeonato de Portugal de Masters de Ralis e demonstraram velocidade para ambicionar mais. Apesar de alguns contratempos, o potencial da nova máquina italiana foi evidente.

A prova começou promissora, com Fontes a registar o quarto melhor tempo absoluto na PEC1. No entanto, um problema na caixa de velocidades na PEC1 comprometeu os primeiros quilómetros e uma penalização de 10 segundos no sábado complicou a situação. Fontes manteve-se determinado, terminando a Power Stage como o terceiro mais rápido e garantindo o quarto lugar final.

José Pedro Fontes afirmou: “O balanço é altamente positivo. Gostei do carro, andámos sempre junto aos mais rápidos. Já não acontecia isso há muito tempo na terra. O carro ainda tem muito pouco desenvolvimento em terra, muito menos com Pirelli. Tenho andado com pneus da Hankook por causa do WRC2, portanto, tem uma margem de progressão muito grande.”

O piloto acrescentou: “Acho que se ontem não tivéssemos tido o problema que tivemos, que nos obrigou a trocar a caixa de velocidades e a penalizar, estávamos muito perto da frente do CPR, isso para o primeiro rali leva-nos a pensar que em provas de terra, vamos estar noutro nível que não estávamos no passado. Andámos a discutir os troços, acho que o Ruben (Rodrigues) fez um rali cinco estrelas, mas andámos a discutir os troços com os Toyota, Skoda. E se estamos assim na terra, e pelo feedback que temos no asfalto do carro, acho que vamos ter uma palavra a dizer, mas acho que vai ser um campeonato muito renhido, penso que vai haver cinco, seis, sete pilotos que vão ganhar troços, se calhar até ralis.”

Fontes mostrou-se agradado com o equilíbrio entre os concorrentes: “Isso cria também outra motivação. Eu como vocês todos sabem que fui um grande defensor, de trazer os estrangeiros. Precisávamos deles na altura para animar o campeonato, não havia jovens à altura preparados para para esses desafios das marcas. Foi feito esse caminho, de dar oportunidade aos jovens e agora vai ser agora difícil para nós, porque eles vão ter muita velocidade, e nós vamos tentar com a experiência equilibrar. É assim a vida e nós temos que aceitar e ficar contente que haja esta renovação. Por isso, parabéns à Hyundai, parabéns à Toyota pela aposta, e acho que vai ser um campeonato renhido até ao final porque eu acho que vai haver muita incerteza de quem vai ganhar, pelo que já referi, muita gente a ganhar troços e a lutar na frente pelos ralis.”

Com o quarto lugar no CPR e o triunfo no Masters, Fontes teve um arranque de temporada desafiante, mas positivo, onde o Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale revelou o seu potencial. A estreia confirmou a competitividade da máquina italiana e identificou áreas a melhorar para as próximas provas, com o Rali de Portugal no horizonte.