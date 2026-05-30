João Rodrigues destaca público e organização após primeiro dia sólido no Rali de Lisboa

João Rodrigues terminou o primeiro dia do Rali de Lisboa em posição de destaque – a liderança – entre as 2RM e no Troféu Peugeot, num arranque em que aliou conhecimento do terreno, gestão de risco e consistência.

O piloto de Mafra revelou que perdeu tempo logo no troço inicial ao abrandar devido ao acidente de Pedro Câmara, mas sublinhou que, a partir daí, cumpriu uma etapa sem erros e sempre com andamento forte. Além do balanço desportivo, destacou a forte presença de público e fez questão de elogiar o esforço da organização para manter a prova na estrada, apesar das alterações impostas pela tempestade Kristin.

AutoSport: João, mesmo tendo abrandado logo no primeiro troço, estás bem na frente das 2RM e do troféu Peugeot, a fazer uma boa prova, conta como tem sido?

João Rodrigues: “Sim, tem corrido como esperado. O facto de eu conhecer muito bem estas estradas, não queria também exagerar, e poder acontecer alguma coisa que me prejudicasse. Entramos bem, tivemos ali logo um ‘problemazinho’. O Pedro Câmara teve aquele azar (ndr, capotou) e eu abrandei e não via o navegador dele.

Abrandei muito, quase a parar, até que ele me apareceu à frente com o OK. Logicamente, perdi ali um bocado de tempo, mas eles ainda vão ter que devolver esse tempo.

A partir daí, vim sempre a andar bem, não consegui ganhar o troço, mas o resto dos troços correram na perfeição, sem correr riscos, rápido, sempre rápido, mas sem correr riscos. O carro está impecável.

Quero agradecer à Domingos Sport por isso, pois deixou o ‘carrinho’ impecável, e quero agradecer também aos meus patrocinadores que tornam isto possível. Para além disso, é tão bom termos o nosso público aqui e amigos pela estrada fora, estou muito contente…”

AS: É sexta-feira, está muita gente na estrada?

JR: “Sim, está muita gente. Muita gente. Amanhã e amanhã ainda vai ser melhor”

AS: Como sabes, este rali teve muitas alterações por causa do que aconteceu com a tempestade Kristin. O que é que achas dos troços?

“Os troços são muito bons. Para mim em particular, os troços são impecáveis. Só ali o troço de Vila Franca e a parte final é um bocado mais complicada, deve andar-se ainda com mais atenção, é uma zona um bocado complicada, mas pronto, faz parte. Foi o que se conseguiu arranjar. Eu fui presenciando um bocado da situação do Humberto Silva estar a ter uma grande dificuldade em fazer o rali, e a ter que andar a arranjar imensas alternativas. E por isso quero agradecer ao CPKA porque apesar de todas as dificuldades não desistiram, foram até ao fim, e trouxeram o Rali de Lisboa para aqui. Há muita gente de fora que não tem a mínima consciência do trabalho que teve de ser feito, ele e a sua equipa tiveram que enfrentar muita coisa para conseguir pôr o rali na estrada, e eu sei que não foi nada fácil, portanto quero dar-lhes os parabéns por isso.”

AS: Falta metade do rali, tens uma boa margem, mas se for preciso podes aumentar o ritmo…

JR: “Temos que continuar com a mesma toada e tentar não perder nada para de especial para os nossos nossos adversários, pois eles também estão a andar bem.”