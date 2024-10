João Pereira, Team Hyundai Portugal: “Vamos reavaliar todo o projeto”

A Hyundai Portugal está em festa com a vitória de Kris Meeke no Campeonato de Portugal de Ralis. Depois de um emocionante fim de semana no Rallye Vidreiro, as cores da Hyundai mostraram-se em força em Alcobaça para festejar o feito do piloto britânico.

João Pereira, Diretor de Comunicação da Hyundai, fez o balanço da época da Team Hyundai, reconhecendo que o projeto vai passar agora por uma fase de reavaliação e que deveremos ter novidades em breve. Quanto à questão do título, João Pereira reconheceu que não era uma situação agradável, depois do investimento feito, não haver um reconhecimento oficial do feito do piloto da Hyundai. Pode ouvir as declarações no link que se segue: