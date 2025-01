João Pereira (Hyundai): “um projeto em prol dos ralis para apoiar o futuro da modalidade”

Já lá vão oito anos que marcámos presença em Cascais na apresentação do Team Hyundai Portugal quando anunciou com pompa e circunstância a sua nova equipa para os ralis nacionais, com Armindo Araújo e Carlos Vieira, com Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, a explicar que a Hyundai procurava projetos ambiciosos que trouxesse à marca emoção e competitividade e que pretendiam também “abanar as águas dos ralis em Portugal.”

Volvidos oito anos, de três títulos à geral e muitas vitórias na estrada o mote é o mesmo e as surpresas continuam a acontecer.

Só que depois de fazer voltar aos ralis Armindo Araújo, Bruno Magalhães, e de trazer para o CPR nomes internacionalmente famosos como Craig Breen e Kris Meeke, agora uma nova medida que muito irá contribuir para o futuro dos ralis em Portugal: a contratação, em parceria com a FPAK de Gonçalo Henriques e Hugo Lopes, os dois mais destacados jovens oriundos das duas rodas motrizes para o novíssimo Hyundai Junior Team FPAK.

Para João Pereira, Diretor de Comunicação e Relações Públicas Hyundai este foi o momento da marca dar oportunidades ao jovem talento português: “O Team Hyundai Portugal foi a única equipa oficial com uma estratégia verdadeiramente inovadora com vista ao desenvolvimento e à elevação da competitividade do CPR.

A estratégia de trazer pilotos do Mundial de Ralis para o CPR e simultaneamente incorporar talento português chega agora num novo nível que entendemos importante, necessário e responsável para a sustentabilidade da modalidade e para a promoção da competitividade” disse João Pereira.

“Os ralis pelos ralis sempre foram o mote da Hyundai e por isso é com particular orgulho que apresentamos aqui hoje, em parceria com a FPAK este o projeto Hyundai Júnior Team, um projeto em prol do desporto automóvel para apoiar o futuro da modalidade”, explicando depois que o Gonçalo Henriques e o Hugo Lopes, que vão partilhar o segundo carro do Team Hyundai Portugal, vão ter todas as condições para evoluir, com testes pré-prova, já agendados: “Cada um fará um conjunto de três provas e acreditamos que desta forma vamos efetivamente conseguir viabilizar um apoio fundamental a estas duas jovens promessas e talentos dos ralis em Portugal. Eles vão guiar a mais recente evolução do Hyundai i20 N Rally2, a step2, para garantirmos que estes dois jovens têm todo o nível mais avançado de competitividade, que lhes permitirá ter argumentos renovados e reforçados para mostrar o seu verdadeiro talento. Com esta aposta, acreditamos que estamos a dar mais um passo inovador com vista a dar um responsável contributo para a competitividade e evolução dos ralis em Portugal, numa estratégia que tem também o seu berço na FPAK”, disse João Pereira, relembrando a importância da FPAK neste projeto.