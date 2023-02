João Barros testou VW Polo R5 GTI: “não tenho planos, neste momento” | AutoSport

O tempo passa mas a paixão pelos ralis de João Barros não esmorece. O piloto não compete desde 2020, quando disputou o Rali de Montelongo de 2020, prova que nesse ano pertenceu ao Europeu de Ralis, ao lado de Jorge Henriques no Citroën C3 R5, mas ontem voltou a sentar-se numa bacquet de um R5, um VW Polo GTI R5, com a Racing4You, para um dia de testes.

Em 2020 João Barros realizou quatro ralis, Rali de Castelo Branco, Rali Município de Mesão Frio, Rali do Alto Tâmega e Rally Fafe Montelongo, o tempo passou, a vontade existe, mas para já este teste foi mesmo só para regressar a um carro de rali, em pisos de terra, nada mais para já: “Não posso prometer nada, não tenho planos, neste momento, se eu conseguir voltar, mesmo que seja parcial, será um gosto muito grande para mim”, disse.

Basicamente, é exatamente a mesma coisa que nos disse em 2021: faço ralis quando quiser e quando puder, não tenho compromissos, mas gostava de voltar, disputar um ou dois ralis, mas para já continuo muito focado na minha empresa.