João Barros regressa ao CPR no Rali da Água | AutoSport

Depois da sua participação e triunfo no recente Rali de Mesão Frio, João Barros volta aos comandos do Volkswagen Polo GTI R5 que já usou no Penafiel Racing Fest, na próxima prova do CPR, o Rali da Água, Transibérico Eurocidade Chaves-Verín. Desde o Rali de Fafe Montelongo, prova do Europeu de Ralis de 2020 que o piloto de Paredes não corre ao mais alto nível, isto depois de nesse ano ter participado no Rali de Castelo Branco, sendo quinto da geral, e depois desistido no Alto Tâmega, quando era sétimo da geral. Vamos ver o que consegue agora numa altura em que o CPR está em perfeita ebulição na luta pelo título.