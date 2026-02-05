João Barros com bom programa nos ralis: Camélias, Lisboa e depois… o resto do CPR

Depois de em 2025 ter participado em sete ralis, entre eles um em Espanha e o Rali Taça Joaquim Santos – Penafiel Racing Fest, que venceu, João Barros vai este ano voltar com um programa no Campeonato de Portugal de Ralis, que arranca no Rali de Lisboa, estendendo-se até ao final do CPR. Para já, está inscrito no Rali das Camélias, no que será para si uma estreia, numa prova que iria servir de preparação para o Vidreiro, mas acaba por ‘preparar’ o Rali de Lisboa que será o primeiro rali do CPR de João Barros e Jorge Henriques, que, claro, voltam com o Skoda Fabia RS Rally2 e com a Racing4You.

“Estou inscrito no Rali das Camélias, era para treinar para o Rali Vidreiro, mas foi adiado para novembro, mas já dei ordens à minha equipa, é para manter, eu vou na mesma às Camélias, porque senão depois não há ralis e eu quero andar no carro. Eu gosto de andar e quero divertir-me. Espero que lá vão alguns Rally2, para nos divertirmos” começou por dizer João Barros, que pode estar descansado, porque neste momento o Rali das Camélias aponta para a presença de oito R5/Rally2, com nomes bem sonantes dos ralis em Portugal.

O programa de João Barros começa no Rali de Lisboa: “as duas primeiras, Rali Terras d’Aboboreira e o Rali de Portugal, eu não vou estar cá, não os vou fazer. Depois vou fazer o resto todo do campeonato, o meu plano é esse. Ia começar já com o asfalto e depois ‘saltava’ para Lisboa. E depois no final do ano sou capaz de fazer a prova do Europeu de Fafe”, disse João Barros que vai continuar com o Fabia: “Eu gosto muito do Skoda. Eu já sei que o ritmo competitivo não é muito, é difícil chegar lá e andar logo ao nível deles, mas gosto sempre de dar uma perninha…” disse João Barros, um piloto que é uma mais valia para os ralis de topo em Portugal.