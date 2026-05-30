João Barros assume falta de ritmo, mas vê potencial no Rali de Lisboa
João Barros assumiu que o primeiro dia do Rali de Lisboa está a ser, acima de tudo, um processo de readaptação à competição, depois de vários meses de paragem desde outubro do ano passado. Apesar de reconhecer a falta de ritmo, o piloto mostrou-se satisfeito com o comportamento do carro e com o potencial da prova, que considerou mais rápida e mais interessante do que antecipava. Barros acredita que ainda poderá evoluir significativamente na segunda etapa e admite que este regresso competitivo está também a servir para recuperar rotinas e confiança.
AutoSport: João Barros, como é que está a correr este dia de Rali de Lisboa?
João Barros: “É um rali sempre a aprender, já estou parado desde outubro do ano passado e já sabia que ia acontecer isto, não há milagres! de resto, estou a sentir-me muito confortável dentro do carro, mas estou a tentar reavivar tudo. O carro está fantástico e a minha falta de ritmo é notória, mas sei que consigo melhorar e vou tentar amanhã melhorar nos troços. Já sei que amanhã à tarde vou estar muito mais bem preparado para começar outro rali.”
AS: O que tens achado do Rali de Lisboa?
JB: “Apesar de ser um rali novo eu estou a divertir-me bastante, é um rali diferente, muito mais rápido do que eu estava à espera. Os meus adversários já estiveram cá todos, alguns várias vezes, e faz com que já estejam mais confortáveis dentro dos troços. Estive inscrito para o Rali das Camélias, a ideia era preparar-me para para o Rali Vidreiro, mas aqui infelizmente aconteceu o que aconteceu – a tempestade Kristin – e por isso estive parado até agora. Estou aqui com todo gosto e vou fazer três ralis de uma assentada.”
AS: E o que achas dos troços?
JB: “Acho que são muito giros. São mais giros que o que eu esperava. Quando estive cá nos reconhecimentos na quarta e quinta-feira, não gostei tanto deles, muito trânsito, cansativos e tal, mas na verdade, dentro do carro eu estou a sentir os troços espetaculares, muito desafiantes e acho que este rali tem muito potencial.”
FOTO ZOOM Motorsport
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