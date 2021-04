Inside Motor ‘explica’ Ford Fiesta Rally3 (vídeo)

A Inside Motor trouxe para Portugal o novo Ford Fiesta Rally 3 da M-Sport, Daniel Nunes vai guiá-lo no CPR e Joaquim Batalha explica um pouco o que é este novo carro, o primeiro do terceiro nível da pirâmide dos ralis e o modelo mais barato para a entrada no mundo das quatro rodas motrizes. A Pirâmide dos Ralis da FIA começa na sua base com os Rally 5, que oferece cerca de 180 cv, sendo o valor fixado em valores que rondam os 40.000€ (mais impostos), e será a forma mais barata de entrar nos ralis do mundial. Seguem-se os Rally 4, os atuais Peugeot 208 Rally 4 (208 cv), 75.000€ (mais impostos) e depois os Rally 3, cujo Fiesta foi o primeiro a ‘nascer’. É o novo carro de ralis da FIA, de baixo custo mas tração às quatro rodas (215 cv 4X4). A FIA diz que o seu valor tem de ser inferior a € 100.000, e o Ford custa €99,999.00 + impostos e material.

Será a base no WRC onde deixou de haver carros de duas rodas motrizes.

O Rally 2 torna-se o segundo nível dos ralis, a nova ‘casa’ para os carros R5, antigos e atuais. Os Rally 1 serão o topo da pirâmide, são os carros da geração atual (pós-2017). A partir de 2022 denominam-se Rally 1.

O Ford Fiesta Rally3 da M-Sport Polónia fará a sua estreia no Mundial de Ralis da FIA no Rali da Croácia (22-25 de abril) depois de ter sido homologado a 1 de março. Correu na Finlândia, numa prova do campeonato local, através de Ken Torn.

Agora, chegou também a Portugal.