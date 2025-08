IMSA, Filipe Albuquerque: “há alguma coisa que acontece para nos deitar abaixo”

A jornada de Road América do Campeonato Norte Americano de Resistência (IMSA) estava a correr bem para Filipe Albuquerque e Ricky Taylor. O piloto português largou da sétima posição da grelha e com duas grandes ultrapassagens, chegou de imediato ao quinto posto. Com uma boa estratégia e um bom andamento, Filipe ocupava o terceiro lugar, altura em que cedeu o carro ao seu companheiro de equipa. Os lugares do pódio estavam praticamente assegurados, quando um adversário dá um toque no Cadillac da dupla luso-americana e obriga a um pião. Ricky Taylor caiu para o último lugar do pelotão conseguindo depois recuperar até ao oitavo posto.

No final, Filipe não escondia a insatisfação: “Quando tudo está a correr bem e parece que conseguimos virar o jogo a nosso favor, há alguma coisa que acontece para nos deitar abaixo. Estava tudo a correr bem, estávamos nos lugares do pódio depois de um fim-de-semana difícil e surge um toque que estraga tudo. Apesar de o adversário ter sido penalizado, a nossa corrida ficou automaticamente estragada. Um pódio perdido e um oitavo lugar agridoce”, explicou o piloto de Coimbra.

Fica a satisfação de: “Estarmos com o mesmo andamento dos carros que ficaram nos primeiros lugares. Apesar de termos sentido alguma falta de performance ao longo do fim-de-semana, conseguimos em corrida ser mais competitivos e isso deixa-nos com um sentimento positivo. Agora é pensar na próxima”, concluiu Filipe Albuquerque.

E a próxima jornada do IMSA acontece de 19 a 21 de setembro em Indianápolis.