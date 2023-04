Hyundai quer vencer Rali Terras D’Aboboreira e dedicar vitória a Craig Breen | AutoSport

Está tudo a postos para o regresso do Campeonato com a terceira prova do ano em pisos de terra, o Rali Terras d’Aboboreira. O substituto de Craig Breen já é conhecido, , será Kris Meeke que terá ao seu lado Ola Fløene como navegador. O irlandês já testou e assegura que vai fazer tudo para tentar ganhar a prova.

O Team Hyundai Portugal arrancou esta terça-feira com uma sessão de testes com os Hyundai i20 N Rally2, para preparar o Rali Terras D’Aboboreira. Kris Meeke, que terá ao seu lado Ola Fløene, um dos mais experientes e cotados navegadores de ralis da atualidade, teve o seu primeiro contacto com o Hyundai i20 N Rally2 e está motivado para lutar pela vitória: “Estou muito contente por estar de volta à competição. Realizámos o primeiro teste com o Hyundai i20 N Rally2 e estamos satisfeitos com o comportamento nestes troços. Vai ser um rali especial, mas espero conseguir um grande resultado e dedicá-lo ao nosso amigo Craig.”