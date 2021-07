Hyundai i20 N Rally2 estreia no Rali de Ypres: em Portugal, só no Alto Tâmega… | AutoSport

O novo Hyundai i20 N Rally2 tem prevista a sua estreia no Rali de Ypres, prova que este ano, como se sabe, se vai estrear no WRC.

Esperava-se que o carro pudesse ser estreado no Rali Vinho Madeira, pelo Team Hyundai Portugal, mas já não vai estar pronto a tempo já que ainda anda em testes e ainda precisa de tempo para ‘afinações’.

Um balde de água fria para Bruno Magalhães e para o Team Hyundai Portugal, que anda há muito tempo a lutar contra carros bem mais competitivos. O Hyundai i20 R5 tem cinco anos, todos os outros têm ano e meio, ou menos, e isso nota-se.

Não é por acaso que a Skoda continua a ser o carro mais vencedor: é a única marca que se foca exclusivamente no seu R5/Rally2.

Tanto a M-Sport como a Hyundai Motorsport têm mais do que se preocupar com os seus projetos WRC, a Citroën, desde que saiu do WRC começou quase logo de imediato a melhorar os seus resultados com o seu R5/Rally2.

Olha-se para as classificações do WRC2, dois Skoda nos três primeiros, um Citroën em segundo, um Volkswagen em quarto, dois Ford em quinto e sexto. O melhor Hyundai, é oitavo (Jari Hutunnen).

No WRC3, pior. Não se vê um único Hyundai no top 20, o melhor é 23º. Tem 10 pontos, menos 88 que o líder. Isto não acontece por acaso, e a chegada do novo carro para o Team Hyundai Portugal vai, caso o carro seja o que se espera dele, bom, um ‘boost’ de competitividade.

Bruno Magalhães pode, como fez o ano passado, vencer na Madeira entre os concorrentes do CPR, pois todos sabemos o que o piloto de Lisboa anda na Madeira, mas as coisas vão ser ainda mais difíceis.

Esperava-se que Bruno Magalhães pudesse ter o novo carro na Madeira, mas este é um revés para o piloto e para a equipa, que provavelmente vai ter que estrear o carro no Rali Alto Tâmega, prova que venceu o ano passado. Tal como venceu na Madeira, no CPR.