Hugo Lopes vence em Castelo Branco: “Esta vitória sabe muito bem, há muito tempo que nos tem vindo a escapar” | AutoSport

Hugo Lopes e Tiago Neves vencem as duas rodas motrizes no Rali de Castelo Branco depois de uma luta muito intensa e disputada pela vitória! Os jovens pilotos venceram ainda na Rally & You Cup e entre os concorrentes Juniores. Era esperada uma prova muito interessante em termos competitivos mas o Rali de Castelo Branco conseguiu superar todas as expetativas. Depois de serem os mais rápidos na Qualificação, Hugo Lopes e Tiago Neves terminaram o 1º dia de prova em 2º lugar, quando a luta pela vitória estava ao rubro com o Top3 separado por pouco mais de 3 segundos!

Logo na 1ª PEC do 2º dia de prova, Hugo Lopes saltou para a liderança de onde não de lá mais saiu, conseguindo assim a sua 1ª vitória no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM: “Esta vitória sabe muito bem, há muito tempo que nos tem vindo a escapar mas desta vez tudo correu bem! É prova que devemos sempre ser persistentes e ter confiança na dedicação que aplicamos em busca dos nossos objetivos!

Foi uma prova muito intensa, disputada a um ritmo bastante alto. Senti-me sempre muito confortável no Peugeot e os resultados acabaram por aparecer, graças também ao excelente trabalho de toda a equipa! Esta vitória é deles e de todos os nossos parceiros!”

Tiago Neves revela que: “As nossas expetativas foram superadas nesta que foi a 1ª prova de asfalto do Campeonato. Tínhamos consciência que a nossa experiência neste carro e o facto de ser um rali praticamente novo para nós podia limitar-nos o ritmo competitivo. Mas conseguimos superar isso e trazer pontos importantes para o Campeonato! Os nossos objetivos para este ano são claros e vamos continuar a trabalhar em busca de mais resultados destes, porque todos que nos apoiam e acreditam em nós merecem!”

O Campeonato de Portugal de Ralis ruma já no início do mês de Agosto para a ilha da Madeira para o Rali Vinho da Madeira.