Hugo Lopes no Rali da Madeira: foco na evolução e experiência

Hugo Lopes está de regresso ao Rali Vinho Madeira, uma prova que, embora não fizesse parte do programa inicial da sua época, se tornou uma oportunidade valiosa.

Através da Hyundai e da Sports&You, surgiu a possibilidade de participar, o que Lopes considera “muito bom na minha missão de evoluir ao máximo nestas viaturas de quatro rodas motrizes”. Esta é uma prova que lhe tem corrido bem, com vitórias nas categorias em que participou anteriormente.

Embora não tenha um foco num resultado específico, o piloto gostaria de se classificar entre os primeiros pilotos continentais. O objetivo primordial, contudo, é acumular experiência fundamental para uma época completa no próximo ano.

Lopes destaca que o Rali da Madeira é “um dos ralis mais difíceis, pela sua extensão, dificuldade e pela competição com adversários com muito bom conhecimento do terreno”.

Percurso e ambições de Hugo Lopes

Com 28 anos, Hugo Lopes iniciou a sua trajetória nos ralis em 2015. Ao longo dos anos, competiu com diversas viaturas de duas rodas motrizes, destacando-se como campeão nacional júnior em 2023 e 2024. No ano de 2024, alcançou também a vitória na competição júnior do FIA European Rally Trophy e na Peugeot Rally Cup Portugal.

Em 2025, Hugo Lopes representa oficialmente a Hyundai, pilotando um i20N Rally2, integrado no programa Junior Team da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

O Rali Vinho Madeira é reconhecido pelas suas desafiantes e técnicas classificativas em asfalto, sendo frequentemente considerado um teste de referência para pilotos que ambicionam patamares superiores na modalidade. As suas características singulares, com estradas sinuosas e mudanças de aderência, exigem uma adaptação constante dos pilotos e equipas, tornando-o um palco ideal para o desenvolvimento de jovens talentos como Hugo Lopes.