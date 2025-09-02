Hugo Lopes no Rali Constálica Viseu Dão Lafões: “acumular quilómetros, ganhar experiência”

O jovem piloto Hugo Lopes, acompanhado pela sua navegadora Magda Oliveira, estão confirmados na 12.ª edição do Rali Constálica Viseu Dão Lafões, que decorrerá entre os dias 5 e 7 de setembro. Ao volante de um Hyundai i20N Rally2, da equipa CRN Competition, a dupla encara esta participação na sua região natal com grande entusiasmo. Este evento assume particular importância na preparação para o próximo desafio do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), onde competem sob as cores da Hyundai Júnior Team FPAK.

Hugo Lopes expressou a sua satisfação e os seus objetivos para a prova: “Não podíamos faltar a este rali, que se disputa em estradas da nossa região e que apresenta percursos muito técnicos, com zonas que alternam entre a rapidez e a sinuosidade, e diferentes condições de aderência. Será uma excelente oportunidade para acumular mais quilómetros com o Hyundai i20N Rally2, ganhar mais experiência e ritmo competitivo para o próximo desafio no Campeonato de Portugal de Ralis com a Hyundai Júnior Team FPAK. Naturalmente, queremos dar espetáculo ao numeroso público esperado e, se possível, lutar pela vitória.”

O piloto viseense fez ainda questão de sublinhar a importância do apoio recebido: “Esta participação também tem como objetivo retribuir o apoio que os nossos patrocinadores, muitos deles sediados na região, nos têm concedido. Será, portanto, uma participação repleta de emoções, com um público que, tenho a certeza, nos apoiará ao máximo, e isso é uma motivação extra.”

Detalhes do evento

A 12.ª edição do Rali Constálica Viseu Dão Lafões terá lugar nos concelhos de Viseu, Vouzela, Castro Daire e Oliveira de Frades. A partida oficial está agendada para sexta-feira, dia 5 de setembro, às 20h00, na Feira de São Mateus, em Viseu, que será novamente o palco deste momento. Durante o sábado e o domingo, o rali percorrerá as icónicas classificativas de Moledo, Farminhão/Torredeita, Ladário, Penoita e Senhora do Castelo. O dia competitivo de sábado será encerrado por uma espetacular super-especial em Vouzela.