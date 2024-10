Hugo Lopes na Catalunha à procura de… um Rally2

Depois da vitória na Peugeot Rally Cup portugal, do título de campeão Júnior de Ralis e da luta pelo título das duas rodas motrizes do CPR agora é a vez de um objetivo super importante a Peugeot Rally Cup Ibérica, que se decide com o Rally RACC Catalunya – Costa Daurada.

Esta competição da Peugeot que junta provas dos campeonatos português e espanhol contou, este ano, com dois ralis em Portugal (Aboboreira e Madeira) e dois em Espanha (Rías Bajas e RACC Catalunya – Costa Daurada), o último por realizar, num equilíbrio entre troços de terra e de asfalto.

Depois de assegurar o prémio final pela vitória na Peugeot Rally Cup Portugal 2024, que lhe garantiu em 2025, o volante de uma viatura Rally2 da Stellantis Motorsport, num rali do CPR do próximo ano, Hugo Lopes procura agora na versão Ibérica algo semelhante, pois o ‘Campeão’ ibérico de 2024 terá a possibilidade de fazer um de dois programas em 2025, ambos com viaturas da Stellantis Motorsport: ou com um Rally4, no Campeonato da Europa de Ralis (ERC), ou com um Rally2, numa série nacional, em Portugal ou Espanha.

“Estamos muito contentes por termos chegado à última prova da Peugeot Rally Cup Ibérica na liderança e com hipóteses de poder trazer para Portugal o tão desejado prémio. É com essa motivação e ambição que vamos enfrentar este rali que se antevê muito difícil por todas as condições e pela pressão de querermos repetir um bom resultado mas temos vindo a trabalhar o ano todo para isto e é nesse sentido que vamos lutar e acreditar até ao fim.”

Este vai ser um rali novo para o Viseense, o que pode trazer vantagem aos rivais do país vizinho, uma vez que esta é uma prova do Supercampeonato de España de Rallyes e “o nosso adversário pode já realizado este rali o ano passado, mas vamos fazer um bom trabalho de casa com vista à vitória. Vai ser muito importante não cometer erros, não furar, não ter nenhum contratempo porque os ralis de terra são muito imprevisíveis, mas temos que ir completamente focados”