Hugo Lopes: “Muito confiante em relação ao futuro”

Hugo Lopes e Magda Oliveira tiveram um início promissor no Rali Terras D’Aboboreira, com a conquista da primeira classificativa, demonstrando o seu potencial. A dupla, apesar da desistência, encontrava-se a escassos quatro décimos do pódio e a 11,6 segundos da liderança, comprovando a sua competitividade. O Rali Terras D’Aboboreira ficou marcado pela primeira vitória em classificativas do Campeonato de Portugal de Ralis para a dupla.

“Para além de ter sido mais um sonho que concretizei, foi a confirmação de que o Team Hyundai Portugal tem todas as condições para conquistar o tetracampeonato”, começou por sublinhar Hugo Lopes. “Além disso, fomos bastante competitivos enquanto estivemos em prova”.

Quanto à desistência na segunda passagem por Marão 2, quando estava a apenas quatro décimos do derradeiro lugar do pódio do CPR e a 11,6 segundos da liderança, o piloto de Viseu explicou como o carro acabou ’tombado’: “tive uma saída de estrada”.

A desistência foi inevitável, mas estou muito confiante em relação ao futuro, visto que gostei bastante do comportamento e do desempenho do Hyundai i20 N Rally2. Agora, que venha o Rally de Portugal, pois estamos preparados para lutar pela vitória.”