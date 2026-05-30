Hugo Lopes lamenta abandono no Rali de Lisboa, mas: “podíamos lutar pela vitória”
Hugo Lopes e Magda Oliveira voltaram a deixar indicações claras de competitividade no Rali de Lisboa, apesar de terem visto a prova fugir cedo, ainda na primeira etapa, quando seguiam a apenas 7,6 segundos da liderança. A dupla do Team Hyundai Portugal abandonou na terceira classificativa, depois de um impacto numa berma, na fase final da primeira passagem por Vila Franca de Xira, ter provocado danos no braço de direção do Hyundai i20 N Rally2.
Até esse momento, a prestação da equipa portuguesa revelava andamento para discutir os lugares cimeiros. Mesmo já condicionados pelo problema, Hugo Lopes e Magda Oliveira conseguiram concluir a especial, perdendo apenas 1,8 segundos para o melhor registo, num sinal da competitividade que vinham a demonstrar num rali onde se estreavam.
Abandono travou um início promissor
No rescaldo da prova, Hugo Lopes não escondeu a frustração com um desfecho que considera particularmente penalizador, tendo em conta o rendimento evidenciado até à desistência. “Percebi imediatamente que alguma coisa se tinha passado quando bati num buraco, mas, sinceramente, pensei que se tratasse apenas de um furo”, explicou o piloto. Só no final da classificativa, quando a equipa parou para mudar a roda, se confirmou a real dimensão do problema. “Aí percebemos que havia um problema no braço de direção, o que tornou a desistência inevitável. Fiquei triste porque estávamos muito confiantes”, afirmou. Hugo Lopes sublinhou ainda que a abordagem estava a ser controlada e eficaz: “Estávamos a fazer um rali inteligente, sem correr riscos, e sentíamo-nos muito confortáveis com o carro, que esteve irrepreensível durante a prova.”
Regresso em Super Rally permitiu ganhar experiência
Impedido de continuar em condições normais, o Team Hyundai Portugal optou por regressar à estrada no sábado, ao abrigo do regime de Super Rally. A decisão permitiu à dupla somar quilómetros, aprofundar o conhecimento dos troços e ensaiar diferentes soluções de afinação, num rali em que ambos se apresentavam pela primeira vez.
“Estávamos apenas a 7,6 segundos da liderança e acreditávamos que tínhamos condições para lutar pela vitória”, reforçou Hugo Lopes. Apesar do contratempo, o piloto prefere reter os indicadores positivos. “Mesmo sem o resultado que pretendíamos, conseguimos retirar aspetos positivos deste fim de semana”, destacou, acrescentando que a equipa mantém confiança no futuro, convicta de que “os resultados vão aparecer nas próximas provas”.
Madeira no horizonte
Depois de Lisboa, o próximo compromisso do Team Hyundai Portugal será o Rali da Madeira, agendado entre 30 de julho e 1 de agosto. A prova insular surge agora como nova oportunidade para Hugo Lopes e Magda Oliveira confirmarem em resultado o potencial competitivo que voltaram a demonstrar na capital.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV Rampa Internacional da Falperra – Resumo18 Maio 2026 16:50
-
AutoSport TV CPR, Rali de Portugal, Resumo Final10 Maio 2026 16:44