Hugo Lopes lamenta abandono no Rali de Lisboa, mas: “podíamos lutar pela vitória”

Hugo Lopes e Magda Oliveira voltaram a deixar indicações claras de competitividade no Rali de Lisboa, apesar de terem visto a prova fugir cedo, ainda na primeira etapa, quando seguiam a apenas 7,6 segundos da liderança. A dupla do Team Hyundai Portugal abandonou na terceira classificativa, depois de um impacto numa berma, na fase final da primeira passagem por Vila Franca de Xira, ter provocado danos no braço de direção do Hyundai i20 N Rally2.

Até esse momento, a prestação da equipa portuguesa revelava andamento para discutir os lugares cimeiros. Mesmo já condicionados pelo problema, Hugo Lopes e Magda Oliveira conseguiram concluir a especial, perdendo apenas 1,8 segundos para o melhor registo, num sinal da competitividade que vinham a demonstrar num rali onde se estreavam.

Abandono travou um início promissor

No rescaldo da prova, Hugo Lopes não escondeu a frustração com um desfecho que considera particularmente penalizador, tendo em conta o rendimento evidenciado até à desistência. “Percebi imediatamente que alguma coisa se tinha passado quando bati num buraco, mas, sinceramente, pensei que se tratasse apenas de um furo”, explicou o piloto. Só no final da classificativa, quando a equipa parou para mudar a roda, se confirmou a real dimensão do problema. “Aí percebemos que havia um problema no braço de direção, o que tornou a desistência inevitável. Fiquei triste porque estávamos muito confiantes”, afirmou. Hugo Lopes sublinhou ainda que a abordagem estava a ser controlada e eficaz: “Estávamos a fazer um rali inteligente, sem correr riscos, e sentíamo-nos muito confortáveis com o carro, que esteve irrepreensível durante a prova.”

Regresso em Super Rally permitiu ganhar experiência

Impedido de continuar em condições normais, o Team Hyundai Portugal optou por regressar à estrada no sábado, ao abrigo do regime de Super Rally. A decisão permitiu à dupla somar quilómetros, aprofundar o conhecimento dos troços e ensaiar diferentes soluções de afinação, num rali em que ambos se apresentavam pela primeira vez.

“Estávamos apenas a 7,6 segundos da liderança e acreditávamos que tínhamos condições para lutar pela vitória”, reforçou Hugo Lopes. Apesar do contratempo, o piloto prefere reter os indicadores positivos. “Mesmo sem o resultado que pretendíamos, conseguimos retirar aspetos positivos deste fim de semana”, destacou, acrescentando que a equipa mantém confiança no futuro, convicta de que “os resultados vão aparecer nas próximas provas”.

Madeira no horizonte

Depois de Lisboa, o próximo compromisso do Team Hyundai Portugal será o Rali da Madeira, agendado entre 30 de julho e 1 de agosto. A prova insular surge agora como nova oportunidade para Hugo Lopes e Magda Oliveira confirmarem em resultado o potencial competitivo que voltaram a demonstrar na capital.