Hugo Lopes (Hyundai): “é um grande orgulho, é uma responsabilidade muito grande…”

Sim, ter pilotos mundialistas no nosso campeonato é bom para todos, mesmo para os pilotos nacionais que já têm experiência, quanto mais para nós que temos a oportunidade de aprender com eles. E acho que é uma forma de evoluirmos muito mais rapidamente.”

Viseu, é uma terra com tradição também de ralis, mas ainda não chegaste ao Mundial. Este apoio da FPAK, com este Junior Team, achas que é o caminho para no próximo ano ou nos próximos anos, termos no WRC também pilotos portugueses?

Sim, é uma equipa de topo, uma equipa campeã nacional, pois, com muito conhecimento neste tipo de veículos e lá está, campeã nacional. Não podíamos estar em melhores mãos, acho que temos tudo para dar o melhor de nós e certamente que as coisas vão correr bem. Eu e a Magda, preparamos muito bem os ralis, acho que agora é um passo ainda maior, mas estamos preparados.”

Tens uma grande estrutura por trás, isto é muito diferente do que tinhas no passado?

Hugo, estar neste Team é quase um sonho, mas é também uma tremenda responsabilidade. O que é que tu vais mudar na tua forma de estar nos ralis quando entras numa equipa oficial com estas condições para trabalhar e com o piloto como o Dani Sordo para te ajudar a crescer?

Tal como Gonçalo Henrique também Hugo Lopes vai realizar, 3 provas do CPR ao volante do Hyundai i20 N Rally 2 e o piloto de Viseu vai disputar o Rali Serras de Fafe, Rali Castelo Branco e Rali da Água.

