Hugo Lopes é piloto Hyundai: “o mais importante é evoluir e no futuro almejar por algo mais”

A Hyundai e a FPAK anunciam a criação do Hyundai Junior Team FPAK, e Hugo Lopes/Magda Oliveira vão competir em três provas do Campeonato de Portugal de Ralis, com o Hyundai i20 N Rally 2. Para Hugo Lopes: “é com enorme orgulho que abraço a oportunidade de ser piloto do Team Hyundai Portugal FPAK.

Representar a equipa campeã nacional é sinal de grande responsabilidade e a realização de um sonho para o qual tenho trabalhado. Estou comprometido em honrar a confiança depositada em mim, contribuir para o sucesso da equipa e inspirar as próximas gerações de pilotos em Portugal” começou por dizer o piloto está muito feliz com a oportunidade: “é para isto que tenho trabalhado, esta oportunidade surgiu, é sinónimo de muita responsabilidade, mas também de muita felicidade para mim, e espero estar ao melhor nível. Espero ajudar a equipa a competir e a vencer o campeonato de marcas. Acho que agora é mostrar a nossa evolução, que temos talento, que somos rápidos, mas acho que o mais importante é evoluirmos e no futuro, quem sabe, almejar por algo mais”, disse o piloto que vai começar o seu programa de três provas com o Rali Serras de Fafe, depois volta no Rali de Castelo Branco e por fim o Rali da Água: “acho que as condições são as melhores, vamos ter um carro campeão nacional ainda por cima agora com as novas evoluções, acho que temos todas as condições. Vamos aproveitar ao máximo e tentar evoluir… O programa são estas três provas, vamos tentar aproveitá-las ao máximo e para 2026, 2027, aí sim, tentar arranjar um programa em full time”, disse Hugo Lopes que se sente ter boas condições para preparar bem os ralis: “Temos muita informação para assimilar, mas temos uma boa equipa por trás, e isso vai tornar-nos tudo mais fácil e mais rápido”, disse.

Palmarés Hugo Lopes