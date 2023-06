Hugo Lopes: “Castelo Branco será um rali muito disputado” | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis entra na “fase de asfalto” este fim-de-semana no Rali de Castelo Branco. Hugo Lopes e Tiago Neves voltam aos comandos do Peugeot 208 Rally4 para lutar pela vitória no Campeonato de 2RM, Campeonato Júnior e troféu Rally&You Portugal Cup. É aguardado com muita expetativa o arranque da 2ª fase do campeonato com a promessa de muito espetáculo e disputas ao segundo pelas primeiras posições!

Com o foco em várias competições, Hugo Lopes refere que o objetivo principal é a conquista do troféu monomarca Rally&You Cup, sendo que “a expetativa para esta prova é bastante boa e estamos confiantes num bom resultado à geral entre os concorrentes das 2RM! Estamos cientes que será um rali muito disputado mas acreditamos que seremos competitivos apesar de ser um rali praticamente novo para mim. O trabalho realizado por toda a equipa, por mim e o Tiago irá certamente trazer frutos!”

Tiago Neves acrescenta que o calor extremo será mais um fator a ter em conta, em que “máquinas e pilotos este fim-de-semana enfrentarão um desafio acrescido com as temperaturas elevadas que são esperadas. Será necessário fazer uma boa gestão da mecânica e pneus, assim como da nossa condição física para que mantenhamos um ritmo competitivo forte durante toda a prova!”.

O rali começará logo na manhã de sexta-feira, 30 de junho, com os Treinos Livres e Qualificação, com a partida nas “Docas” às 14h.

Na sexta-feira e sábado, 1 de julho, os pilotos terão pela frente 101 quilómetros divididos em 11 especiais cronometradas para decidir a classificação do rali!