Hugo Lopes: “aproveitar as oportunidades criadas pela Sports & You e pela FPAK para tentar construir uma carreira nos ralis” | AutoSport

A primeira vitória de Hugo Lopes no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes), conquistada em Castelo Branco, no passado fim de semana, “despertou” o jovem piloto de Viseu, líder do Campeonato de Portugal de Ralis Júnior, para a discussão do título nas duas rodas motrizes e na última segunda-feira decidiu inscrever-se no Rali Vinho da Madeira, a próxima jornada do CPR, uma prova que não estava nos seus planos iniciais: “Como dei agora um pulo a nível de campeonato 2RM, resolvemos disputar o Rali Vinho da Madeira”, revelou Hugo Lopes.

Questionado sobre os contornos do triunfo conquistado no rali albicastrense, respondeu, depois de uma breve reflexão: “Acima de tudo, tive muita cabeça, porque era um rali duro, mas acabou por superar as minhas expetativas. Era o primeiro em asfalto e há muito que não guiava o Peugeot 208 Rally4 nesse tipo de piso, para além de a minha experiência também não ser muita, pois fizera apenas dois ralis. Contudo, fiquei logo surpreendido ao ser o mais rápido no qualifying e logo aí surgiram no horizonte boas indicações para o rali. Acima de tudo, fui cerebral, estava bastante confortável e tranquilo, apostando também na gestão dos pneus”.

E em matéria de pneus, Hugo pormenorizou a estratégia adotada: “Optámos, no início, por pneus mais duros, conscientes de que não seria tão competitivo, para depois guardar pneus novos para a tarde de sábado, caso fosse necessário atacar. Tudo indicava que ia ser assim, mas com as desistências tanto do Gonçalo (Henriques) como do Ricardo (Sousa) fiquei mais à-vontade. Depois foi só manter o ritmo até ao fim. De qualquer modo, não deixou de ser uma rali de aprendizagem também para mim, ao fazer muitos quilómetros tendo em vista as próximas provas”.

Qual é, então, a grande conclusão a retirar depois deste triunfo?

“Desde o início do ano que fui competitivo em todas as provas, infelizmente surgiram sempre azares mecânicos ou outros, como um furo, que me impediram a obtenção de bons resultados. Desta vez, em Castelo Branco, correu tudo de feição, o que fez a diferença e claro que a minha regularidade durante o rali também foi importante”.

O jovem piloto (26 anos) de Viseu, fã de Colin McRae, espera, em termos de carreira, subir os vários degraus que o podem levar ao máximo patamar do CPR: “O meu objetivo agora é a Rally & You Júnior Cup, com este resultado em Castelo Branco o Campeonato 2RM também fica nos planos, para depois, com a Rally & You, ascender em 2024 à Peugeot Rally Cup Ibérica e depois aí, ganhando, estar em 2025 no CPR num projeto Rally2. No fundo, estou a aproveitar as oportunidades criadas pela Sports & You e pela FPAK, a quem agradeço, para tentar construir uma carreira nos ralis”.